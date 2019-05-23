印度大選莫迪獲勝　誓言建立強大而包容國家

印度大選於周四（23日）點票，根據初步點票結果，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政聯盟全國民主聯盟（ National Democratic Alliance）贏得過半數國會議席，隨後莫迪承諾，將建立一個強大而包容的印度。

印度大選投票於4月11日開始，歷時超過一個月，分7個階段進行。根據選舉日程，點票工作於當地時間周四（23日）早上8時開始，預計最終結果將於周四晚上公布。從初步點票結果上看，莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），以及其領導的全國民主聯盟在選舉中大幅領先，莫迪料將成功連任。

莫迪之後在Twitter上發文指：「我們一同成長，我們一同走向繁榮，我們將攜手建立一個強大而包容的印度。印度又贏了！」向印度民眾發出自己的誓言。

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 2019年5月23日

（綜合報道）