印度大選莫迪獲勝　誓言建立強大而包容國家

即時國際
撰文：
最後更新日期：

印度大選於周四（23日）點票，根據初步點票結果，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政聯盟全國民主聯盟（ National Democratic Alliance）贏得過半數國會議席，隨後莫迪承諾，將建立一個強大而包容的印度。

印度大選投票於4月11日開始，歷時超過一個月，分7個階段進行。根據選舉日程，點票工作於當地時間周四（23日）早上8時開始，預計最終結果將於周四晚上公布。從初步點票結果上看，莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），以及其領導的全國民主聯盟在選舉中大幅領先，莫迪料將成功連任。

莫迪之後在Twitter上發文指：「我們一同成長，我們一同走向繁榮，我們將攜手建立一個強大而包容的印度。印度又贏了！」向印度民眾發出自己的誓言。

（綜合報道）

為什麼莫迪毫無懸念地贏得了印度大選？
印度大選投票結束　民調預料莫迪執政聯盟將取勝
莫迪贏得印度大選無懸念　新德里再次迎接全面挑戰
印度大選點票執政黨宣稱勝選　莫迪勢將連任
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。