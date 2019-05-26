港鐵營運悉尼西北地鐵　通車首日即故障　乘客：一場鬧劇

由港鐵領導營運、澳洲悉尼西北地鐵（North West Metro）一段無人駕駛列車路線周日（26日）正式通車，惟通車首日就發生故障和延誤，引起乘客不滿，車站亦出現大批人龍。

澳洲廣播公司（ABC）報道，當地時間約下午1時，一列無人駕駛列車駛至麥格里公園站（Macquarie Park station）時，未能對準月台幕門停車，導致車門無法自動開啟，需要由職員人手打開。出事列車需要停止服務，乘客須下車。悉尼地鐵發言人稱，沿線服務延遲15至20分鐘。列車於下午3點恢復正常。

報道指，事發路線是新南威爾斯省政府斥資70億澳元（約378億港元）興建西北地鐵網絡的第一部分，亦是澳洲首條使用無人駕駛列車的地鐵路段。

澳洲7News引述乘客丹尼爾（Daniel）稱，列車最少延誤45分鐘。他稱，列車當時駛過幕門並需要倒車，他下車後在月台等待。他指當時屏幕上顯示要等15分鐘，但等候時間一直沒有減少，最終在半小時後決定離開。他形容這是一場鬧劇，令他不能回家。

不少網民將故障期間的情況上載至Twitter，可見車站及月台有大批市民排隊。有乘客事發時在車廂內，他拍下照片形容情況像東京的列車般多人。

Sydney Metro Station at Chatswood



Have you been waiting excitedly? #Sydneymetro #chatswood #transportnsw pic.twitter.com/5V1MIKnqCL — MyGreatCuz (@My_Great_Cuz) 2019年5月26日

This is what a delay looks like. Like a train in Tokyo! #Metro #SydneyMetro #sydneymetro pic.twitter.com/joaBnQUGLf — Kevin Brotherton (@kevbrotherton) 2019年5月26日

根據港鐵網頁資料顯示，悉尼西北鐵路綫是由Metro Trains Sydney Pty. Limited負責鐵路營運。該公司是由港鐵公司、澳洲John Holland Group，以及United Group Limited旗下的UGL Rail組成的合資公司；港鐵佔公司60%股權。港鐵指在鐵路投入服務後，公司將會在鐵路營運上擔當領導角色。

（澳洲廣播公司／7News）