伊拉克法院判處3名ISIS法國公民死刑

伊拉克首都巴格達的法院周日（26日）裁定三名法國公民加入極端組織ISIS罪成，判處死刑。他們是首度遭伊拉克法院判處死刑的ISIS法國籍成員。

被判處死刑的法國公民分別是戈諾（Kevin Gonot）、洛佩（Leonard Lopez）和馬舒（Salim Machou）。由法院委任的律師表示，三人均否認控罪，並要求在法國受審，但法官不受理。他們可以在一個月內提出上訴。

三名被告2月時由敘利亞引渡至伊拉克。據軍方消息人士當時透露，美國支持的敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）移交280名伊拉克人和被拘留外籍人士中，有14名法國公民，懷疑是ISIS成員。伊拉克3月起對14名法國公民展開法律程序。

伊拉克法院已審理數百名外國人，將很多人判處終身監禁和死刑，但目前尚未有ISIS外籍成員遭處決。

人權觀察（Human Rights Watch）等維權組織曾批評伊拉克的反恐審判，指當局經常倚賴嚴刑拷打所獲得的間接證據或供詞。

根據國際特赦組織（Amnesty International）4月公布的報告，伊拉克名列全球「執行死刑數最高」國家前5名。

（綜合報道）