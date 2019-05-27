巴西或跟隨華府決定封殺華為　專家：美國想搶佔市場

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）上周六（25日）報道，在美國封殺華為後，巴西副總統慕羅（Hamilton Mourão）上周二（21日）稱，對華為在巴西市場的存在依舊持積極態度，華為「創造出高科技領域的就業機會」。惟巴西主要電訊商Claro Brasil總裁費利克斯（Jose Felix）仍感到擔憂，稱「如果巴西政府出面干預此事，那就麻煩了」。

里約熱內盧大學（Rio de Janeiro State University，UERJ）教授、電子工程學專家貝爾納多（Orlando Bernardo Filho）表示，南美洲多間公司一直都是從華為購買數據傳輸和接收設備，但「巴西和美國一直保持良好關係」，因此當局很可能會緊隨美國的腳步。他又說，由於巴西所有集成電路設備都是從外國進口，華為禁令將對本地公司造成重大損失。

麥肯齊大學（Mackenzie University）電子工程學教授蘇亞雷斯（José Roberto Soares）亦持相同看法，「要改變技術，就要有巨額投資。這些結構需要長期建立，價值數十億巴西雷亞爾。美國人很想獲得這市場，不過華為目前仍然領先。」

（綜合報道）