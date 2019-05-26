中芯國際：從紐交所退市與中美貿易戰、華為事件無關

內地最大晶片代工廠中芯國際(00981.HK)24日發布公告稱，已於當日通知紐約證券交易所，申請將其美國預託證券股份退市，並撤銷其美國預托證券股份（ADS）和相關普通股的註冊。 據中新社周日（26日）消息，中芯國際表示退市已經考慮很久，與貿易戰和華為事件並無關係。

中芯國際主動申請從紐交所退市，已獲董事會批准。（視覺中國）

消息援引中芯國際指出，此次申請退市的原因包括該公司的ADS交易量有限且成本較高。中芯國際證券的交易將集中在香港進行。

研究機構芯謀研究（ICWise）稱，中芯國際嚴格來說是從紐交所退市，而不是從美國退市。中芯國際會繼續在美國公開交易市場保持美國預托證券（ADR），但主動降級到場外交易市場（OTC）粉單市場。

芯謀研究認為，對於退市原因，中芯國際是以香港上市為主，交易亦大多在香港公開市場。與全球交易量相比，中芯國際在紐交所交易量非常有限，卻要維持較重的行政負擔和較高成本。成交量小，維持成本高，經濟上並不划算。

該研究機構表示，中芯國際多年前就一直有這個想法，今年初開始就啟動退市的具體準備工作。這個時間點是與相關監管機構友好溝通的結果，並非中芯國際單方面的簡單決策。這個時間點撞上貿易戰，純屬巧合。

中芯國際退市引發猜測是為支援華為的晶片需求，避免台積電（圖）「叛變」。（資料圖片）

退市引猜測 網民：是為支援華為

事實上，自華為遭美國封殺後，海外晶片大廠紛紛停止向華為供貨，唯有華為晶片主要製造商台積電仍維持供貨。台積電給出的理由是，在出貨給華為的產品中，源自美國的技術並未達到25%的門檻。

中芯國際宣布退市後，一度引發猜測與華為被封殺有關。有微博網民指，中芯國際退市可能是戰略性考慮，是要做兩手準備，以防台積電「叛變」，退市後就不受美國限制，可以支援華為手機的晶片需求。

（中新社／微博）