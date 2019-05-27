【歐洲議會選舉】英兩大黨重創　脫歐黨勝利證民心？

歐洲議會選舉於周日（26日）落下帷幕，英國脫歐黨（Brexit Party）一舉成為英國第一得票大黨，而脫歐久脫未決，令保守黨以及工黨這兩大主流政黨在此次選舉中受到重創。而此次歐洲議會選舉的結果又反映了什麼？

根據英國廣播公司（BBC）報道，脫歐黨獲得了29席，以超過30%的得票率成為英國在歐洲議會中的最大黨。位列第2的自由民主黨（Liberal Democrats）獲得15席，而工黨（Labour Party）則以10席的成績位列第3。緊隨工黨之後的綠黨（Greens）獲得7個席位，而作為執政黨的保守黨（Conservative Party）僅獲得3席，在此次選舉中大敗。

對於這一結果，脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）表示「我已經準備好在大選中將保守黨和工黨取而代之」。「此次選舉透露了一個信息：兩黨屢次打破承諾，已經令我們對其大失所望。」

法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨在此次歐洲議會選舉中獲得29席。（路透社）

兩大主流黨派之失

保守黨在此次歐洲議會選舉中可以算是「滑鐵盧」式的失敗，英國廣播電視（BBC）形容，自19世紀30年代以來，保守黨從未有過如此糟糕的表現。

在保守黨的領導下，英國脫歐一直深陷困局，而英國此次參加歐洲議會選舉更是被稱為「無奈參與」。 由於文翠珊提出的脫歐協議草案三度遭到國會否決，導致脫歐進程一拖再拖，加之未能與工黨就脫歐達成一致的觀點，因此，英國於5月7日才宣布參加歐洲議會選舉。

文翠珊提出新《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）備受朝野內外指責，她於上周五（24日）宣布在6月7日下台。然而，她下台並不意味着英國脫歐亂象就此解決。

英國首相文翠珊（Theresa May）宣布將於6月7日辭去保守黨領袖，並將在7月辭去首相一職。

被外界認為是下任保守黨黨魁「大熱」的前英國外相約翰遜（Boris Johnson）指出：「此次選舉的結果，實際上是公眾對於兩大黨未能完成脫歐任務的譴責。」

工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）則將此次選舉的失敗歸咎於保守黨，並且認為重新舉行大選以及舉行二次公投才是解決當前英國脫歐困局的辦法。但是，工黨在脫歐上並非沒有過失，長期以來，工黨由於脫歐立場的未明而遭受批評，而實際上，工黨內部對於脫歐亦存有明顯的意見分歧。

脫歐是民心所向？

法拉奇指出，脫歐黨在歐洲議會選舉中大舉獲勝，正是反映了民眾對於落實脫歐的期盼。不過，如果綜合所有英國政黨的得票率後會發現，反對脫歐的黨派得票率合計約為40.4%，而支持脫歐的黨派得票率則約為34.9%。

顯然，如同2016年的脫歐公投，英國社會對於脫歐與否仍未有明顯的立場傾向。而此次歐洲議會選舉的結果亦表明，英國民眾對於脫歐遲遲未解的不滿。但是脫歐的出路到底在何處？硬脫歐？留歐？還是二次公投？不管是哪一黨派，至今依然未能提供明確的答案。

（綜合報道）