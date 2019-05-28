亞洲7國領袖將訪日出席會議　與安倍晉三交流國際形勢

《日本經濟新聞》主辦的第25屆國際交流會議將於周四（30日）至周五（31日）舉行，亞洲7個國家的元首屆時將到東京出席，包括菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）。 菲律賓貿易及工業部門表示，杜特爾特會和政府及商界代表團訪日，菲日多間公司計劃在期間簽署逾20份商業合約，總共涉及金額高達3000億菲律賓披索（約450億港元），而且能創造至少8萬個就業機會。

日本內閣官房長官菅義偉周一（27日）於記者會上表示，菲律賓、馬來西亞和柬埔寨等7個亞洲國家的元首會在本周訪問日本，出席《日本經濟新聞》主辦的第25屆國際交流會議，主題為「亞洲的未來」。首相安倍晉三將與他們進行首腦會談，討論雙邊局勢和亞太區的國際形勢。

菲律賓貿易大臣洛佩斯（Ramon Lopez）同日發表聲明指，在杜特爾特的管治下，菲律賓積極增加基建、有意義地投資、進行金融改革，而且社會人口組成方面擁有優勢，因此日本投資者對該國持續增長趨勢感到樂觀。

菲日計劃簽署的20多份合約涉及各方面的投資，包括基建、製造業、醫療設備、電力、交通和食品等。菲律賓貿易及工業部門亦會舉辦商務論壇及圓桌會議，與日方投資者深入交流。

日本是菲律賓2018年第二大貿易伙伴，後者在該年度向日本出口了總值95億美元（約746億港元）的貨物，並入口了105億美元（約824億港元）的日本商品。

（綜合報道）