菲律賓前監察使一度被拒入境　曾涉南海糾紛　控北京犯反人類罪

撰文：沙半山
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據CNN報道，菲律賓前監察使（Ombudsman）莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）今（21日）於香港國際機場入境時被拒，將被遣返菲律賓。據了解，莫拉萊斯被拒入境的理由是對香港構成保安威脅。不過，據了解，莫拉萊斯後來又獲批准入境，但她選擇不入境，現已離境。
莫拉萊斯曾於今年3月，與菲律賓前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）向國際刑事法院（ICC）對中國提出指控，包括指北京政府在「西菲律賓海（West Philippine Sea）」（即「南中國海」）犯下反人類罪。
菲律賓前監察使（Ombudsman）莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）今（21日）於香港國際機場入境時被拒，將被遣返菲律賓。（資料圖片）
莫拉萊斯經香港國際機場入境時，被入境處稱其對香港構成安全威脅，而拒絕其入境。
據CNN報道，她的丈夫、兒子等親屬成功入境香港。
不過，據菲律賓傳媒GMA網絡引述該國外交部指，香港入境處最終於數小時後允許莫拉萊斯入境，惟她和家人選擇折返菲律賓馬尼拉。
莫拉萊斯曾於3月入稟國際刑事法院，指控中國國家主席習近平、外長王毅及駐菲律賓大使趙鑒華等在南海海域犯下反人類罪行。入稟狀指，中國在南海七個島礁填海，嚴重破壞環境，又指中方的行動嚴重破壞南海沿海國家的糧食及能源安全，是「人類史上最大規模、對環境近乎永久及毀滅性的破壞之一，這不僅對無數的脆弱漁民群體，其中包括32萬菲律賓漁民，也對各國現在與下一代人民帶來不利的影響和傷害」。