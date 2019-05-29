伊朗革命衛隊無懼與美國開戰　德黑蘭稱暫不需外界調停

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）周二（28日）表示，無懼與美國開戰，聲稱美國近年未有增強實力。伊朗外交部也指，德黑蘭不覺得局勢有任何緊張或爆發衝突的可能，暫時無需外界調停與美國的關係。

伊朗革命衛隊發言人謝里夫（Ramazan Sharif）表示，革命衛隊並不支持參與任何戰爭，但強調革命衛隊同時無懼開戰，形容伊朗已準備充足來保衛國家。他又提到，敵人並非比以往更強大。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）則淡化與美國爆發軍事衝突的可能。他指出，德黑蘭不覺得局勢有任何緊張或爆發衝突的可能，有關擔憂都是由他人製造。對於近日有國家表示願意介入調停，穆薩維提到，伊朗正聆聽其他國家的意見，但迄今未有收到任何特別信息，又說不相信調停工作。

穆薩維提到，如伊朗未獲放寬制裁，將認真採取下一步行動，意味有機會拒絕遵守核協議其他內容。

美國總統特朗普周一（27日）訪問日本時表示，從日本首相安倍晉三那裏聽到關於日本與伊朗的首腦會談計劃，知道日本與伊朗的領導層關係良好，如伊朗願意，華府也願與之對話，他認為沒有人想看到可怕的事情發生。不過伊朗指，目前無計劃與美國談判。

（美聯社／法新社）