英保守黨副主席克萊弗利加入首相之爭

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英國保守黨副主席克萊弗利（James Cleverly）當地時間周二（28日）正式宣布參選保守黨黨魁，成為加入首相爭奪戰的第11人。

克萊弗利表示，「我們需要改變，而我相信我會是實現改變的正確人選」。克萊弗利於2019年4月開始擔任脫歐事務副國務大臣，他稱自己從一開始就站在脫歐的立場。

截至目前，表明角逐保守黨黨魁已有11人，除了克萊弗利還包括：

前外相約翰遜（Boris Johnson）
環境大臣高文浩（Michael Gove）
外相侯俊偉（Jeremy Hunt）
英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）
國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）
前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）
衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）
前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）
前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）
房屋事務大臣馬特豪斯（Kit Malthouse）

保守黨議員可於6月10日前報名角逐保守黨黨魁一職，每位候選人需要得到至少2名黨內議員的支持，預計7月底將選出新任黨魁，亦即會是新任首相。

英內政大臣賈偉德加入競逐保守黨魁
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英保守黨將選主席　「大熱」約翰遜：如期10月底脫歐
英衞生大臣夏國賢　宣布競選保守黨黨魁

（綜合報道）

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