英保守黨副主席克萊弗利加入首相之爭

英國保守黨副主席克萊弗利（James Cleverly）當地時間周二（28日）正式宣布參選保守黨黨魁，成為加入首相爭奪戰的第11人。

克萊弗利表示，「我們需要改變，而我相信我會是實現改變的正確人選」。克萊弗利於2019年4月開始擔任脫歐事務副國務大臣，他稱自己從一開始就站在脫歐的立場。

截至目前，表明角逐保守黨黨魁已有11人，除了克萊弗利還包括：

前外相約翰遜（Boris Johnson） 環境大臣高文浩（Michael Gove） 外相侯俊偉（Jeremy Hunt） 英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid） 國際發展大臣施達偉（Rory Stewart） 前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey） 衞生大臣夏國賢（Matt Hancock） 前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom） 前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab） 房屋事務大臣馬特豪斯（Kit Malthouse）

保守黨議員可於6月10日前報名角逐保守黨黨魁一職，每位候選人需要得到至少2名黨內議員的支持，預計7月底將選出新任黨魁，亦即會是新任首相。

（綜合報道）