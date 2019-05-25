英保守黨將選主席　「大熱」約翰遜：如期10月底脫歐

英國首相文翠珊（Theresa May）周五（24日）宣布6月7日辭任首相與保守黨黨魁之職，被視為繼任大熱門的人選的前外相約翰遜（Boris Johnson）說他倘上任會嘗試跟歐盟重新談判，並指無論倫敦會否跟歐盟達成協議，該國都如期在10月31日脫歐。

他在瑞士因特拉肯（Interlaken）出席一個經濟論壇時又指出，必要時可能會發生無協議脫歐之前，他會嘗試跟歐盟重新就協議談判：「新的領袖會有新的機會去做不同的事，並有新政府的勢頭。」

文翠珊公布離職日期後，已表明有意角逐者包括外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、前外相約翰遜以及前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周六宣布加入戰團。英國《衛報》報道，或有多達20人競逐文翠珊留下來的空缺。

英國環境大臣高文浩（Michael Gove）及內政大臣賈偉德（Sajid Javid）預計在未來數天宣布參選。

有分析認為，保守黨員對脫歐立場愈趨強硬，不論誰人拜相，在歐盟已表明拒絕重談協議的情況下，英國硬脫歐的機會將增加。

（綜合報道）