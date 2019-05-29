全球第3女富豪　亞馬遜創辦人前妻承諾捐一半身家行善

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻麥肯齊離婚後獲分360億美元財產。她周二（28日）承諾，響應「股神」巴菲特（Warren Buffett）和微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）的呼籲，將一半身家捐獻予慈善活動。

巴菲特和蓋茨在2010年創辦「捐助承諾」運動（Giving Pledge），呼籲超級富豪在生期間或於遺囑寫明將自己的一半身家捐獻予慈善活動。麥肯齊周二連同另外18人宣布加入捐獻行動，她在上周六（25日）所寫的聲明說：「我擁有不成比例的金額可以分享。我對慈善工作將會保持關心，投入時間、努力與關懷。」

麥肯齊和貝佐斯4月4日宣布離婚財產分配，前者可獲得4%的亞馬遜股份，市值360億美元。根據《福布斯》（Forbes）雜誌，離婚協議中的財產安排將令她一躍成全球第三大女富豪，僅次於歐萊雅集團（L'Oreal）和沃爾瑪（Walmart）的繼承人。

貝佐斯讚揚前妻的舉動，並為她感到驕傲。「捐助承諾」運動現時有204名來自23個國家的簽署者，而身為全球首富的貝佐斯則未有參與捐獻運動。

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 2019年5月28日

（路透社／中央社）