避稅天堂指數排名　英屬領地包辦三甲　香港排第十

總部設於英國的稅收公正組織（Tax Justice Network）周二（28日）公布最新的避稅天堂名單，顯示3個英國海外領土和屬地包辦頭三甲，香港則排名第10。

負責調查的組織指出，估計全球企業每年避過繳交約值5000億美元（約3.9萬億港元）的利得稅。組織公布的「企業避稅天堂指數」顯示哪些地區正在擴大合法避稅（tax aviodance），並瓦解全球稅收體系。

指數排名頭3位的分別是英屬處女群島（British Virgin Islands，BVI）、百慕達（Bermuda）和開曼群島（Cayman Island），全都屬於英國海外領土。緊接下來的分別是荷蘭、瑞士和盧森堡；新加坡和香港分別排名第8和第10。

在名單首20位中，英國排行13，王冠屬地澤西島（Jersey）、根西島（Guernsey）和曼島（Isle of Man），以及英聯邦成員毛里求斯（Mauritius）和巴哈馬（Bahamas）等亦榜上有名。組織稱，英國與其避稅網絡佔全球企業避稅風險超過三分之一。

「企業避稅天堂指數」涵蓋全球64個司法管轄區。指數是基於評分做出排名，它反映國家政府如進取地利用減稅、漏洞、保密以及其他機制去吸引跨國商業活動。



指數基於每個國家的系統、怎樣讓企業能在其中避稅的程度，結合該國國內企業活動的規模，去判斷該國形成的避稅風險在全球企業活動中的份額。

（衛報／獨立報）