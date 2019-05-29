強生被控助長鴉片類藥物氾濫　成美國首宗同類訴訟

美國俄克拉何馬州政府控告醫療保健產品製造商強生（Johnson & Johnson）妨害公眾，導致鴉片類藥物氾濫，賠償額或高達175億美元（約1373億港元），為美國首宗同類訴訟。

這宗民事訴訟周二（28日）開庭，目前全美還有2000多宗同類訴訟等待審理。俄克拉何馬州政府本來同時起訴3間大藥廠，惟早前已經與其中2間達成和解協議，因此強生變成唯一被告。

俄克拉何馬州檢察長亨特（Mike Hunter）表示，鴉片類藥物氾濫是美國史上最嚴重的人為公共衛生危機，而俄州受害尤深，在2007年至2017年間有4653人死於過量服用處方鴉片類藥物。亨特指強生是幕後黑手之一，給俄州帶來127億美元（約990億港元）至175億美元（約1365億港元）的損失。

俄州代表律師貝克沃思（Brad Beckworth）指出，強生在1991年推出含有鴉片類止痛劑的Duragesic止痛貼，開頭數年只處方給承受極大痛楚的癌症病患或瀕死病人。惟強生其後為了賺錢，明知鴉片類藥物會令人上癮並造成傷害，仍透過付錢給醫生和傀儡組織作出不實宣傳，誇大藥效及淡化成癮風險。

強生否認指控，其代表律師奧塔韋（Larry Ottaway）反駁稱，長期痛楚可導致抑鬱甚至自殺，而公司藥物可幫助病人。他又表示，止痛藥已依照食物和藥物管理局（FDA）規定，在包裝上列明風險。

美國疾病控制和預防中心（CDC）數據顯示，平均每天有130名美國人死於服用過量鴉片類藥物。

（綜合報道）