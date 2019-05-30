道指跌穿25000點關　一度挫逾400點

國際貿易關係緊張狀態持續，且不見有迅速解決的跡象，投資者擔憂全球經濟增長會放緩。市場避險情緒愈來愈濃厚，資金流入債市，多國國債孳息率創新低，美國10年期債息見2.2厘。美股周三（29日）午市繼續下跌，道指一度跌逾400跌，跌穿25000點關口。

香港時間5月29日11時55分，道指跌405.15點，或1.6%，報24942.62點；標普500指數跌33.59點，或1.2%，報2768.80點；納指跌99.05點，或1.30%，報7508.30點。

全球經貿緊張關係持續，看來幾乎沒有迅速解決的跡象。全球經濟前景令人愈發擔憂、歐洲政局不明朗（疑歐派在歐洲議會選舉中取得優勢、希臘提前大選，以及奧地利總理在不信任動議通過的情況下離職），這些消息都打擊市場信心。投資者對固定收益市場呈現的警號更上心。

資金在流向美債避險，周三美國10年期債價走高，孳息率繼續走低。周二晚10年期美債孳息率跌至2.273厘的19個月新低。

美債孳息倒掛令人憂慮經濟衰退風險。周三早上10年期美債孳息率與3個月美債孳息率息差已擴大到-13個基點，為2007年以來的最低水平。美國10年期國債孳息率周三降至約2.22厘，為2017年9月以來最低。3個月美債孳息率最新報2.353厘，明顯高於10年期美債孳息率。

國債孳息倒掛是指3個月美債孳息高於10年期美債孳息的情況。通常國債孳息率倒掛被視為經濟衰退的重要指標。

（綜合報道）