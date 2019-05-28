【中美貿易戰】人民日報：美國搞雙重標準　只會偷雞不成反蝕把米

人民日報周二（28日）再發表針對美國的署名文章，斥美國一些政客在國際事務中慣於使用雙重標準、動輒搞所謂的「美國例外」。文章指這是由於美方的霸權思維作祟，並稱如此違反國際公認的規則和標準胡來，「到頭來只能是偷雞不成反蝕把米」。

文章表示，美國一些政客在國際事務中，慣於使用雙重標準、動輒搞所謂的「美國例外」，在這些人眼中，美國理所應當永遠居於規則之上，規則的尺子與美國人自己毫無關係。

文章指出，美國一些政客手握雙重標準，在貿易、債務、規則、人權等領域大放厥詞，並舉例指美國在世界貿易組織規則問題上是最大的「不守規矩者」，但美國一些政客卻顛倒黑白，指摘中國破壞世貿規則；在全球氣候變化問題上，明明是美方拒絕在共同文本中提及「氣候變化」，但美方卻指責中俄可能對北極造成生態破壞的威脅。

文章認為，美國有恃無恐指鹿為馬搞「美國例外」，是一種文明優越論，即美國與其他任何國家都不一樣，「註定是偉大」並且「必將領導世界」。

文章斥美國的雙重標準行為，嚴重衝擊國際關係體係穩定，違反國際公認的規則和標準胡來。美方可能會成為「21世紀的無賴國家」，並警告指到頭來只能是偷雞不成反蝕把米。

（綜合報道）