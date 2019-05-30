美代理防長稱將會晤中國防長　提兩大敏感問題

2019年的香格里拉對話會將在新加坡舉行，中美防長將在對話會期間舉行會晤。美代理防長稱，貿易戰不會影響軍方對話。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站5月29日報道稱，美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）說，中美貿易戰不會進一步影響華盛頓和北京之間的防務對話。

沙納漢對隨行記者說：「貿易談判是在獨立的軌道進行的，我們會解決它。這太重要了，不解決不行。我不認為它會外溢影響到我們在防務上的對話和討論。」

沙納漢還說，他將會晤中國防長魏鳳和。 報道稱，這次會晤將在新加坡香格里拉對話會（簡稱香會）間隙舉行。

沙納漢還說，面對面會晤的一大好處就是可以討論如何繼續真正地展開對話。「我們可以在偷竊知識產權，或者南海軍事化，或者任何你能挑出來的議題上，進行非常坦誠的討論。我認為，這就是進行這些對話的價值。」

英國路透社5月25日也報道稱，美國國防部一名高級官員24日說，美代理防長沙納漢將在新加坡的香會上同中國防長魏鳳和會晤。

2019年香會將於5月31日至6月2日在新加坡舉行。根據2019年香會的籌備安排，新加坡總理李顯龍將於5月31日在開幕式上發表主旨演講。美國代理國防部長沙納漢將於6月1日發表演講。此外，來自歐洲和亞洲國家的一些國防部長也將在全體會議上發表講話。

而中國防長魏鳳和也將罕見地出席這次對話會。據悉，這是中國防長時隔8年再次參加香格里拉對話會。