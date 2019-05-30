【通俄門】米勒稱未證特朗普無罪　國會彈劾呼聲再起

美國「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）周三（29日）首次就調查發表講話，指檢控總統特朗普（Donald Trump）不是他團隊考慮的選項，但亦無法判斷總統有否犯罪。米勒的說話再度引起民主黨人要求彈劾特朗普的呼聲。

米勒表示，除了刑事司法系統之外，憲法規定有一項程序，可以正式控告做錯事情的在任總統。國會有人認為這暗示國會可以接手調查特朗普有否妨礙司法公正，同時亦是邀請國會展開彈劾總統的程序。

米勒指出，司法部指引列明不能夠起訴在位總統，而由於特別檢察官一職隸屬司法部，故他不能起訴特朗普。屬於眾議院司法委員會的民主黨眾議員德明斯（Val Demings）認為，米勒的說話是在請求委員會進行他不被允許的事情，即追究總統的責任。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）由於擔心彈劾造成國家分裂，對此態度有所保留，但她亦表示不排除任何事情，包括可能展開彈劾特朗普的程序，並指將邀請國會各委員會調查總統有否妨礙司法公正。

民主黨籍的司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示，所有選項也在考慮之中。他周三（29日）在Twitter指，鑑於米勒無法對總統提出刑事指控，需由國會針對特朗普的犯罪、謊言和其他惡行作出回應，並稱他們將會這麼做。

Given that Special Counsel Mueller was unable to pursue criminal charges against the President, it falls to Congress to respond to the crimes, lies and other wrongdoing of President Trump – and we will do so. No one, not even the President of the United States, is above the law. https://t.co/w61a8rRQeK — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) 2019年5月29日

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）等多名宣布競逐2020年總統大選的人士則趁機會主張，要求國會彈劾特朗普。

特朗普在米勒講話後在Twitter發文指，一切都無任何改變，在美國證據不足即當事人是無辜，並形容「「通俄門」已結案。

（中央社／今日美國）