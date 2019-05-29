【通俄門】米勒：檢控總統犯罪非考慮選項　特朗普：已結案，感謝

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）3月25日向司法部提交報告，指沒證據證明總統特朗普通俄。米勒周三（29日）就調查工作首度公開發表聲明，表示由於已完成調查工作，他會辭任特別檢察官。他又指出，根據司法部指引，檢控總統觸犯罪行不是他與檢察官團隊的選擇。

特朗普及後在Twitter發文指，一切都無任何改變，在美國證據不足即當事人是無辜，並形容「「通俄門」已結案。

米勒周三（28日）在司法部會見傳媒首度公開發表聲明。他解釋，司法部指引列明，不能夠起訴在位總統，所以檢控特朗普絕不是他團隊考慮的選項。他又指若當一個人未在法庭受審及自辯，就指控他犯罪，對當事人不公平。

米勒又補充，若他有信心特朗普沒有犯罪會「說出來」，但最終未能判斷後者有否犯罪。他又表示，即使他到國會作證，亦不會提供調查報告以外的資料，但就提醒國民關注美國大選曾被有系統干預。

這是米勒首次公開解釋他的調查結果，報告指無法證實總統特朗普的競選陣營與俄羅斯合謀干預2016年總統大選，亦沒有就特朗普有否妨礙司法公正得出結論。他自2017年5月調查「通俄門」以來從未公開交代案情。

【通俄門】特朗普：米勒不應到國會作證
【通俄門】美司法部長：米勒曾稱不建議起訴特朗普
美司法部副部長羅森斯坦辭職　曾委任米勒調查特朗普「通俄門」
【通俄門】特朗普：米勒報告是「捏造」　完全胡說八道

（綜合報道）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。