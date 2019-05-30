曝「麥凱恩號」須消失在總統視野　特朗普稱訪日時一無所知

美國媒體周四（30日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）訪日期間，白宮要求美國海軍將「麥凱恩號」驅逐艦（USS John S. McCain）移走，以避免進入總統的視線範圍。對此，特朗普發布Twitter予以否認，稱自己毫不知情。

《華爾街日報》獲得一封由美國印太司令部官員5月15日發出的電郵，該官員在郵件中向海軍以及空軍人員概述特朗普的訪日行程計劃，並且指示直升機的降落範圍。其中，該官員提出第3個指令，要求「麥凱恩號」不能出現在特朗普的視線範圍，並且確保任務得到執行。

麥凱恩（John McCain）是已故美國共和黨資深參議員，於2018年8月因腦癌去世。該驅逐艦一開始以麥凱恩的父親及其祖父的名字命名，2018年加入麥凱恩的名字。麥凱恩生前多次與特朗普隔空對罵，並且在遺言中寫明，不邀請特朗普出席其喪禮。

特朗普周三（29日）在Twitter上稱，訪日期間，自己從未被告知「麥凱恩號」 驅逐艦的任何安排。

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women - what a spectacular job they do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月30日

（華爾街日報）