匈牙利沉船意外21人仍失蹤　警方展開刑事調查

匈牙利首都布達佩斯（Budapest）周三（29日）一艘載有韓國遊客的觀光船在多瑙河（Danube）翻沉。警方周四（30日）表示，目前仍有21人失蹤，並已展開刑事調查。

警方發言人帕爾（Adrian Pal）向記者表示，涉事觀光船在多瑙河一座橋附近與較大型的載客船隻相撞後，隨即沉沒，警方已展開刑事調查。據指，要打撈沉船或需時數日，無法確認是否仍有人被困於船身內。

韓國外交部引述韓國駐匈牙利大使指，意外發生時乘客未有穿上救生衣，並指乘搭觀光船遊覽多瑙河的遊客通常也不會穿上救生衣。當局表示，船上載有30名韓國遊客、3名韓國導遊，以及2名匈牙利船員。事故造成7名韓國人死亡、7人獲救，多人失蹤。

維京遊輪（Viking）發聲明指，旗下船隻西因號（Sigyn）涉及今次意外，船上無人受傷，公司正配合當地警方調查。

路透社報道，涉事的雙層觀光船可以載60人，於周三傍晚駛近布達佩斯市中心的國會大樓時翻沉。當局封鎖河道並派出船隻在河面搜救，惟水流湍急以及大雨降低能見度，影響搜救工作。救援人員指出，事發前的下午及晚上都有雷暴及大雨，河水溫度只有攝氏10至12度左右。

（路透社／美聯社）