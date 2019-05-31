彭斯：期望G20「習特會」取得貿易進展　北京必須同意改革

美國副總統彭斯（Mike Pence）周四（30日）在渥太華與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面。前者表示，預計總統特朗普將於6月二十國集團（G20）峰會舉行期間，與中國國家主席習近平會面，期望雙方能夠就貿易議題取得進展。

彭斯指，期望中美領導人6月在日本大阪會面時，能夠就貿易議題取得進展，但強調中國必須同意改革。

彭斯亦提到兩名在中國被捕的加拿大公民，指美國與加拿大站在同一陣線，相信特朗普將在會晤時尋求中方釋放二人。彭斯又謂，中國的法律容許當地政府獲取華為收集到的數據，美方已明確指出，華為對美國及盟友的安全構成風險。

中國外交部5月16日證實，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），已遭當局批准依法逮捕。康明凱是加拿大前外交官，被指涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪；斯帕弗則是一名商人，涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。

華為副董事長孟晚舟2018年12月在溫哥華被捕後，加拿大和中國關係急轉直下。外界普遍認為康明凱及斯帕弗在華被拘禁與華為事件有關，除了他們，另外有兩名加國公民涉嫌在中國販毒而被判死刑。

（路透社／中央社）