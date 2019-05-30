貿易戰中美兩敗俱傷　最大贏家：韓國和台灣

美國總統特朗普對中國開徵關稅，究竟誰會為此「埋單」？美國《華爾街日報》根據紐約聯邦儲備銀行（New York Federal Reserve）的報告以及美國進口數據周三（29日）報道指，中國和美國均要為關稅「埋單」，而貿易戰最大贏家將會是中國在亞洲的競爭者：韓國、台灣和東南亞。

報道指，紐約聯邦儲備銀行的經濟學家發現，美國總統特朗普宣布對價值2000億美元的中國進口商品加徵25%關稅，令每個美國家庭年支出增加約831美元（約6520港元），部分原因是進口商企圖將增加的關稅轉嫁至消費者身上。但當中國商品關稅上調25%後，消費者放棄中國貨，轉而購買售價較高、但比中國貨便宜的外國產品，整體平均花費仍將增加，而這會是更大的衝擊。

報告作者也指出，原則上來說，國內供應商能稍微填補供應缺口，但是其他發展中國家也會在同時對此虎視眈眈。

自美國2018年9月對中國商品加徵第3輪關稅生效後，美國自中國的進口開始下滑，由2018年10月8%的增長率，到2019年3月轉為下降18%。同一時間，美國自台灣進口增長率從12%上升至21%；越南銷美的增長率則從15%增至34%；美國自韓國進口量也於第一季大幅上升，增長18%，2018年第4季僅增長9%。

很多美國決策者或認為，若能達成更廣泛的策略性目的，美國家庭承受的些少痛苦是值得的。但中美貿易戰打得火熱之際，最大得益者依然是太平洋地區國家。

（中央社／華爾街日報）