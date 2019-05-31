華府6月10日起對墨西哥輸美國商品加徵5%關稅

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美國總統特朗普（Donald Trump）周四（30日）提出，自6月10日起對墨西哥所有出口美國貨品加徵5%關稅，直至身在墨西哥邊境的非法移民停止湧往美國為止。

美國總統特朗普周四（30日）說，美國將從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅。

他在宣布這項措施前於Twitter推文。他在文中寫道，加徵於墨西哥出口美國商品的關稅會持續上調，直至非法移民的問題解決為止，屆時所有關稅都會撤銷。

墨西哥負責北美事務的副外長塞亞德（Jesus Seade）周四（30日）表示，如特朗普真的將其威脅付諸實行，情況將會是災難性。

事件發生美國政府周四採取程序性行動，以此加快國會表決通過《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA）之際。特朗普對墨西哥加徵稅狀，可能引起後者不滿，影響有關進程。墨西哥與加拿大周四同樣將貿易協定送交各自的國會。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將行政行動聲明草案送交國會領袖，讓白宮得以在30天後將協定文本送交國會表決。

（中央社／路透社）

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