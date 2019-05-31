華府6月10日起對墨西哥輸美國商品加徵5%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（30日）提出，自6月10日起對墨西哥所有出口美國貨品加徵5%關稅，直至身在墨西哥邊境的非法移民停止湧往美國為止。

美國總統特朗普周四（30日）說，美國將從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅。

他在宣布這項措施前於Twitter推文。他在文中寫道，加徵於墨西哥出口美國商品的關稅會持續上調，直至非法移民的問題解決為止，屆時所有關稅都會撤銷。

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

....at which time the Tariffs will be removed. Details from the White House to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

墨西哥負責北美事務的副外長塞亞德（Jesus Seade）周四（30日）表示，如特朗普真的將其威脅付諸實行，情況將會是災難性。

事件發生美國政府周四採取程序性行動，以此加快國會表決通過《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA）之際。特朗普對墨西哥加徵稅狀，可能引起後者不滿，影響有關進程。墨西哥與加拿大周四同樣將貿易協定送交各自的國會。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將行政行動聲明草案送交國會領袖，讓白宮得以在30天後將協定文本送交國會表決。

（中央社／路透社）