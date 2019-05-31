金正恩就「特金會」問責　韓媒稱朝鮮處決對美特別代表

第二次「特金會」的失敗使得朝鮮高層大為惱火，在此背景下，朝鮮對一些負責美朝談判的官員進行了處罰。

韓國《朝鮮日報》5月31日報道稱，朝鮮將對美特別代表金赫哲處決，讓他對美朝峰會的破裂負責。

一名匿名的朝鮮消息人士說，3月份的時候，金赫哲遭調查，他與4名朝鮮外務省的官員一起在美林航空俱樂部機場被處決。

在這次「特金會」前，金赫哲是美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）的朝方對等官員。

另一名朝鮮高級官員金英哲也一直在接受勞動和思想教育。在籌備越南河內的「特金會」時，金英哲是美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的朝方對等官員。

消息人士還說，金英哲被撤職後，就被迫在北部慈江道勞動。

報道還指出，在河內峰會期間擔任金正恩翻譯的申惠勇也被拘留在政治監獄，因為申惠勇當時犯了一個關鍵的翻譯錯誤，損害了金正恩的威嚴。

報道還稱，金正恩的妹妹金與正據悉也保持低調。一名匿名的韓國官員說，金正恩讓她保持低調。

香港《南華早報》4月25日也曾報道稱，韓國議員24日援引安全簡報稱，朝鮮領導人金正恩已經解僱金英哲，並指責他導致河內舉行的第二次金特峰會崩潰。

據悉，2018年6月，第一次「特金會」在新加坡舉行，美朝關係破冰。2019年2月，第二次「特金會」在越南舉行，但是在第二天出現戲劇性轉折。美國總統特朗普（Donald Trump）取消工作午餐和協議簽署儀式，提前好幾個小時退場。雖然雙方重申關係仍然友好，但對於誰導致談判無果而終各執一詞。

特朗普在第二次「特金會」結束後於萬豪酒店召開記者會，就未達成協議一事表示，朝鮮要求美方放寬對朝制裁，但在無核化方面朝方卻沒有提供美方所期待的答覆。而朝鮮代表團則在3月1日凌晨罕見召開記者會否認特朗普的說法。