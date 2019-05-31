【六四三十】美國務院形容和平示威人士遭「大屠殺」

1989年6月4日，解放軍以武力鎮壓北京學運，導致不少民眾及學生死亡。美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）周四（30日）指六四事件是「大屠殺」，呼籲中國政府公開事件中死亡、被捕和失蹤的受害者下落，並停止騷擾曾參與示威的民眾和其家人。

在例行記者會上，有記者提到六四事件，指和平示威者遭武力鎮壓，奧爾塔格斯隨即更正指，當年示威者是遭「大屠殺」（They were massacred）。

對於民運人士遭到中國公安拘留、軟禁，很多人試圖紀念六四事件也遭到中國官方威脅，奧爾塔格斯形容有關報道令人不安。她指出，不應忘記這是一場對和平示威者的大屠殺，深切記得無辜生命喪失，正如過去每年都會做的一樣，今年美方再次對這些仍在哀慟中的家庭表達深切哀痛之意。

奧爾塔格斯指出，與國際社會其他成員一樣，美方已經呼籲、也會繼續呼籲中國政府全面公開遭到殺害、拘捕與失蹤的受害者下落，呼籲釋放那些努力留住天安門廣場記憶而遭到判刑的人，並停止騷擾示威者和其家人。

奧爾塔格斯最後表示，這是中國共產黨系統性的權力濫用，是現今世上看到的悲慘事件之一。

2019年是六四事件30周年，美國國會將在當日召開聽證會，聽取當年民運人士的證詞。當日民運人士也會出席華府在美國國會山莊前舉辦的紀念活動，以及研討會等一連串活動。

（綜合報道）