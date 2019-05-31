美國麻疹個案近千宗　打破1992年紀錄創新高

美國疾病控制和預防中心（CDC）周四（30日）表示，當地在2019年首5個月錄得的麻疹個案達971宗，創下1992年以來的新高。中心指個案不斷增加與民眾散播對麻疹疫苗的錯誤訊息有關。

疾控中心的聲明提到，目前的數字比起2018年的372案個案明顯上升，亦比1992年的個案多八宗。中心特別指出紐約市和紐約州羅克蘭縣（Rockland County）繼續有錄得個案，為公共衛生帶來威脅。

紐約市健康與心理衞生局（Department of Health and Mental Hygiene) 周四稱，紐約市自2018年9月至5月28日為止，當地共錄得500宗麻疹個案，而羅克蘭縣則有254宗病例。

美國麻疹疫情：部分極端正統派猶太人對「疫苗禍害」的誤解根深柢固，有人帶着寫有「不要疫苗」字句的標語抗議。（路透社）

麻疹病毒的傳染力極高，民眾通常在接種疫苗後就極為安全，而且很少會有副作用。不過網上流傳疫苗會導致自閉症的謠言，以及反疫苗的名人推波助瀾，導致很多人拒絕接受疫苗，因而令個案增加。

美國衛生部門經過多年努力宣傳注射麻疹疫苗，在2000年成功將麻疹在風土病名單上除名，但這並非指麻疹完全絕跡當地，而是指美國超過12個月沒有連續傳播疾病。疾控中心警告，如果麻疹疫情在夏、秋兩季繼續爆發，美國就可能失去「排除麻疹」的地位，意味相隔十多年後再次成為風土病例。

（紐約時報）