阿拉伯國家緊急峰會　沙特國王籲聯手抵抗伊朗

沙特阿拉伯於當地時間周四（30日）在麥加（Mecca）連續召開2場緊急峰會。沙特國王薩勒曼（King Salman）呼籲波斯灣阿拉伯國家密切合作，遏制伊朗在該地區「不斷升級的行為」。

薩勒曼指責伊朗發展核武和導彈計劃，給區域和全球安全帶來風險，並且對國際船隻造成恐嚇，威脅全球石油供應，呼籲波斯灣阿拉伯國家密切合作，以維護海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC）國家的安全。

薩勒曼提及5月初富查伊拉港（ Fujairah Port ）油船遇襲事件，以及沙特輸油設備遭無人機攻擊事件，指出「正是由於我們沒有對伊朗的行為採取堅定的威懾立場，導致當前局勢的升級」。

自5月12日富查伊拉港4艘油船遇襲事件後，波斯灣局勢持續緊張。目前，美國加強在中東地區的軍事部署，包括派遣「林肯號」航母、部署B-52轟炸機，以及增兵1500人進駐中東。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周三（29日）表示，幾乎可以確認伊朗就是富查伊拉港油船遇襲事件的幕後黑手，而伊朗否認指控，並稱博爾頓的言論「可笑」。

周三（29日）美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）表示,幾乎可以確認伊朗就是富查伊拉港油船遇襲事件的幕後黑手。（路透社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（30日）則表示，伊朗破壞油船以及石油設備，目的是為了提高全球油價。

沙特此次召開緊急峰會，旨在與區域內阿拉伯國家商討當前局勢，而卡塔爾亦受到沙特的邀請。卡塔爾首相阿卜杜拉（Sheikh Abdullah bin Nasser al-Thani）赴麥加與會，並且會出席周五（31日）舉行的伊斯蘭合作組織會議。這是沙特與卡塔爾自2017年斷交以來，雙方高級別官員的首次公開接觸。不過，雙方的關係並沒有緩和的跡象。

沙特及其盟友指責卡塔爾在背後支持伊朗以及伊斯蘭運動，惟卡塔爾否認指控。

（綜合報道）