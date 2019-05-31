【香格里拉對話】亞洲安全峰會　中美防長會談

中國國防部長魏鳳和與美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周五（31日）在香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，SLD）又名亞洲安全峰會（Asia Security Summit）舉行會談。

是次兩國防長會面備受外界注視，主因中美關係因貿易戰、南海爭議以及美國支持台獨變得緊張。沙納漢曾多次公開點名批評中國及俄羅斯，指兩國對美國國家安全和國際安全秩序造成威脅。

沙納漢預計於周六（6月1日）發表演說，公布美國國防部最新「印度太平洋戰略」（Indo-Pacific strategy）。魏鳳和亦將於會議期間闡述中國在印太地區的角色。

這是中國時隔8年派出國防部長級別官員赴會。魏鳳和6月2日會在香格里拉對話發表演說。這是中國防長自2011年來首度出席峰會，之前數年中國派出職級較低官員赴會。中美兩國防長如何互動，備受外界關注。

香格里拉對話是由以英國倫敦為基地的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）發起、在新加坡政府支持下於2002年開始舉辦的多邊論壇，因其每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。與會者包括亞太地區28個國家的國防代表、軍方將領以及政界人士等，旨在加深亞太國家在安全防務領域的互信。

（綜合報道）