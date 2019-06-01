美國維珍尼亞州槍擊　市政中心職員「無差別」掃射12死

美國維珍尼亞州一個市政中心當地時間周五（5月31日）下午發生槍擊案，警方證實12人死亡、4人受傷，傷者包括警員。警方稱獨行槍手已被擊斃。

維珍尼亞州槍擊：大批救護車抵達槍擊現場。（美聯社）

事發於維珍尼亞灘（Virginia Beach）市政中心第二大樓，警方指槍手是市政中心公用事業部（Public Utilities Department）的職員，走進大樓後隨即亂槍掃射。警方接報抵達現場，疏散職員後與槍手駁火，槍手最終遭擊斃。駁火期間一名警員受傷。

警方指，疑兇是40歲的克拉多克（DeWayne Craddock），在最近數周購買多支槍械。警方形容槍手「心懷不滿」，相信是單獨行兇，但暫時仍未清楚犯案動機。美國聯邦調查局（FBI）亦有派員到現場協助調查。

警方起初指槍擊案造成11人死亡，但其中1名傷者送院期間傷重不治，死者人數因此上升至12人。現時4名傷者均需接受手術。

有市政中心職員表示，工作期間突然聽到槍聲，然後接到警告，安全離開大樓，在梯間見到一名身上染血受傷的女子。

另一名職員邦東（Megan Banton）表示，聽到槍聲隨即打電話報警，並堵住門口。她憶述當時情況指，所有人都被嚇壞，感覺如做夢一樣，聽到的只有槍聲。

維珍尼亞州槍擊：警方荷槍實彈，氣氛緊張。（twitter圖片）

維珍尼亞州槍擊：槍擊案造成11死6傷。（twitter圖片）

（路透社／英國廣播公司）