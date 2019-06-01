【香格里拉對話】沙納漢不點名批評中國南海活動

新加坡周五至周日（5月31日至6月2日）舉行香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會），中國國防部長魏鳳和與美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）都有出席。 繼雙方周五會晤20分鐘、中國國防部指會面氣氛積極後，沙納漢發表措辭強硬言論。他暗示中國須為亞洲一系列破壞區內穩定的活動負責。

沙納漢他在香格里拉對話中面向多國防長發表內容廣泛演說。他在當中呼籲亞洲盟國加大保安支出，同時強調美國對區內的承擔。這是他1月成為美國署理防長後首次發表重要演說。

他說：「也許對這個地區的國家重大利益的長期威脅，來自那些試圖破壞而非維護以規則為基礎的國際秩序的行動者。如該等行為的趨勢繼續，全球公域（global commons）中的人工地物（artificial features）將成為過路收費亭，主權可能成為強權者的權力範圍。」他所指的看來是中國在有主權爭議的南海島嶼上建造人工島。

沙納漢預計於周六（6月1日）發表演說，公布美國國防部最新「印度太平洋戰略」（Indo-Pacific strategy）。魏鳳和預期在周日（6月2日）的峰會上發言講話，料將批評美國對台灣暗中支持。

外界甚為關注兩國防長是次會面，主因中美關係過去一年因貿易戰、南海爭議以及美國支持台獨變得緊張。沙納漢曾多次公開點名批評中國及俄羅斯，指兩國對美國國家安全和國際安全秩序造成威脅。此外，魏鳳和6月2日會在香格里拉對話發表演說。這是中國防長自2011年來首度出席峰會，之前數年中國派出職級較低官員赴會。

魏鳳和與沙納漢周五（31日）趁峰會期間會面20分鐘。中國國防部之後指，雙方討論了兩軍關係、朝鮮半島等問題，達成了一些共識，又形容會談氣氛積極、有建設，雙方對結果都滿意。

香格里拉對話是由以英國倫敦為基地的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）發起、在新加坡政府支持下於2002年開始舉辦的多邊論壇，因其每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。與會者包括亞太地區28個國家的國防代表、軍方將領以及政界人士等，旨在加深亞太國家在安全防務領域的互信。

（綜合報道）