【香格里拉對話】中美防長會晤20分鐘　國防部：氣氛積極

新加坡正在舉行香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會），中國國防部長魏鳳和與美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周五（31日）趁峰會期間舉行會談。中國國防部之後指，雙方討論了兩軍關係、朝鮮半島等問題，達成了一些共識，又形容會談氣氛積極、有建設，雙方對結果都滿意。

新加坡《聯合早報》報道，兩人當天傍晚6時30分左右舉行了會見，中國國防部發言人吳謙之後在媒體吹風會上形容，會談氣氛積極、有建設，會談的結果是「雙方都滿意」。雙方就中美兩國兩軍關係、朝鮮半島等共同關心的問題，坦誠友好地交換意見，並達成一些共識。雙方又同意推動朝鮮半島無核化、維護地區的和平穩定。

魏鳳和也在會談中，特別向沙納漢強調台灣問題，指美方近來在涉及台灣的問題上有「一系列消極的言行」，中方堅決反對。

美方：富有成效的會談

美國國防部發言人布奇諾（Joe Buccino）則在會後指，會面約20分鐘，是有建設及富有成效的會談。他又指，兩人就如何在兩軍關係上，降低雙方誤解和誤判風險展開討論，並指沙納漢也談到了兩軍在實施對朝鮮制裁方面，可以如何更好地合作。

（聯合早報 / 路透社）