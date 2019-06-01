美鷹派官員促徵稅墨西哥　財長與貿易代表反對

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布向墨西哥商品徵稅，施壓要求對方解決非法移民問題。美國財經新聞台CNBC周五（5月31日）引述知情人士透露，財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）均反對徵稅，而徵稅幕後推手則是在移民問題立場鷹派的白宮高級政策顧問米勒（Stephen Miller）。

美國《華爾街日報》首先報道，萊特希澤反對向墨西哥徵稅，認為會影響《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA）的審批程序。報道引述一名政府官員表示，萊特希澤對徵稅感到不滿。美國有線新聞網絡（CNN）則指，姆努欽擔心會影響股市。

CNBC報道，特朗普聽到保守派電台評論，得悉近期邊境過境人數上升後感到憤怒，於是決定宣布徵稅。姆努欽和萊特希澤的經濟觀截然不同，是少有地立場一致反對徵稅。

美國有線新聞網絡引述消息人士報道，米勒、貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）均支持徵稅。

特朗普決定宣布關稅措施時，政府中支持自由貿易的官員碰巧不在。副總統彭斯周四（5月30日）身處加拿大，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則據指當時正接受手術更換髖關節。

（綜合報道）