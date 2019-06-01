美終止印度出口優惠待遇　「普及特惠稅制度」是戰略關係象徵

美國白宮宣布自6月5日起終止印度繼續享有美國的普及特惠稅制度（Generalized system of preference，GSP）地位。特朗普指，他3月時已公布準備取消讓印度在「普惠制」繼續享有發展中國家待遇，到了6月5日，60日通知期便屆滿。香港01整理有關「普惠制」的資料如下：

美國簡稱「普惠制」的普及特惠稅制度制度始於《1974年貿易法》（Trade Act of 1974），1976年1月1日開始實施。它對開發中國家及低度開發國家之部分進口商品給予零關稅或低關稅優惠。涵蓋120個指定受惠國多達數千種產品。

GSP制度是已發展國家對發展中國家出口產品給予的普遍、非歧視及非互惠的優惠關稅，是在最惠國關稅基礎上進一步減稅以至免稅的一種特惠關稅。這項政策有利於幫助受惠國增加出口，促進工業化和經濟發展。印度一直是GSP最大受益國。

路透社引述美國消息人士稱，有關制度更多是戰略關係上的象徵，而非金額數目。消息人士又稱美國的關稅其實已經相當低。

除了印度，美國政府亦計劃取消土耳其的普惠制待遇，原因是土耳其經濟已足夠發達，不再有資格享受進入美國市場的優惠待遇。美國總統特朗普（Donald Trump）3月4日去信國會，表示有意結束印度享有的約56億美元出口貨品零關稅待遇。另外美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）同日表示，華府有意取消土耳其在貿易上的特惠待遇。

（綜合報道）