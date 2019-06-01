國際原子能機構報告：伊朗濃縮鈾庫存增加但未超出限制

國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，IAEA）周五（5月31日）在一份機密季度報告中證實，伊朗的核原料庫存增加，但仍維持在2015年與多國簽署的伊朗核協議（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）限制之內。

美聯社取得IAEA報告顯示，截至周日（5月26日），伊朗擁有125.2公噸重水，較2月庫存量的124.8公噸高，但低於130公噸上限；截至上周一（5月20日），伊朗擁有174.1公斤濃縮鈾，高於2月163.8公斤的庫存量，也在限制的202.8公斤範圍內。

報告指出，伊朗仍然允許觀察員檢視國內核設施，而且未有違反伊朗核協議的規定。然而數據反映伊朗相關庫存增加。此外1周前伊朗表示已增加其鈾濃縮生產產能，雖然那是協議准許生產的低濃縮鈾。

美國退出《伊朗核協議》1周年之際，伊朗5月8日宣布中止履行協議中兩個關鍵條款，即不再出口過剩的鈾和重水。伊朗向其餘5個簽約國（中、英、法、俄、德）60天的期限，要求它們履行承諾、找出方法保護伊朗石油和銀行業免受美國制裁。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）5月8日就這一決定表示，該國並不是要退出協議，並表示歐洲有60天與伊朗進行會談。

（美聯社／中央社）