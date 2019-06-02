【特朗普訪英】住不進白金漢宮　美總統4子女下榻「貴族酒店」

美國總統特朗普本來希望周一起（6月3日）到英國進行三天國事訪問時，一家人能住白金漢宮，但未能如願，所以必須另做安排。《每日郵報》報道，特朗普和其妻梅拉尼婭（Melania Trump）將夜宿美國大使倫敦官邸，但特朗普已成年的4名子女，則預約包下位於威斯敏斯特（Westminster）的五星級酒店Corinthia。

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Corinthia深受權貴喜愛，內部裝潢富麗堂皇，有自己的Harrods百貨，提供每次要價200英鎊的調時差SPA復甦療程，以及荷李活個人健身教練。

特朗普的孩子為了訪英行程，包下整層樓給自己和隨行人員，據報每晚費用高達22,000英鎊。41歲的小特朗普、37歲的伊萬卡（Ivanka Trump）、35歲的艾力克（Eric Frederick Trump）以及25歲的蒂法尼（Tiffany Ariana Trump）預料都將入住，但最小的兒子巴倫（Barron Trump）照理會留在華府。

Corinthia Hotels的豪華裝潢（點擊下圖查看！）

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