港女控告英大學誇大就業前景　獲賠60萬港元

臨近暑假，又是一眾學子考慮升學前途的時候，不少家長或學生可能選擇到外國升學，希望為將來就業帶來幫助。不過一名曾經於英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）就讀的香港女子就指學位得物無所用，於是入稟當地法院索償，最終庭外和解，她獲6.1萬英鎊（約60.29萬港元）賠償。

據英國廣播公司（BBC）及《每日郵報》（Daily Mail）周六（6月2日）報道，現年30歲的Fiona Pok Wong在2013年於安格里亞魯斯金大學取得國際商務戰略一級榮譽學士資格，但她指大學在概覽中「著名優質學府」和「提供卓越教育」的說法貨不對辦，於是在2018年入稟當地法院，要求索償。

現時已經返回香港的Fiona曾經向BBC表示，大學方面以為像她這些外國學生只是付錢買學位，但她們着重的是質素和能夠吸收多少知識。Fiona指大學誇大在該校畢業後的就業前景，以及大學的人際網絡效用。她指即使自己以一級榮譽畢業，但對尋找工作完全沒有幫助，更以「無用的學位」形容。

事主：希望其他學生捍衛權利

倫敦中央郡法院（County Court of Central London）在2018年12月13日裁定Fiona敗訴，並需負擔大學方面1.37萬英鎊的訟費。不過她周六於Facebook留言，指大學向她賠償6.1萬英鎊作為和解，當中包括所有訴訟費用。她指即使大學一直否認有關指控，但自己獲賠償證明她已勝利，並呼籲其他學生盡力捍衛自己的權利。

安格里亞魯斯金大學的發言人強調校方多次否認Fiona的指控，又表示不同意保險公司提出和解的決定，稱這是違反大學利益。

安格里亞魯斯金大學在《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE ）的2019年全球大學排名（World University Rankings）位於301至350位之間，全英排名則為並列40位。

（英國廣播公司／每日郵報）