美家長賄款「進攻」耶魯事敗愛女踢出校　8間大學面臨調查

美國名校大規模招生賄賂醜聞持續發酵，耶魯大學周二（26日）宣布已註銷一名涉案學生的錄取資格。該名學生的父母涉嫌支付120萬美元（約936萬港元）賄款，以讓其入學。這是事件曝光兩周以來，首次有學生因此被取消入學資格。 美國政治新聞網站Politico引述知情人士報道，該國教育部已對8間涉及入學及行賄醜聞的大學展開調查。

案件已經進入司法程序，近50人被起訴，包括荷李活女星在內的30多名富豪家長。

捲入風波的耶魯大學周二（26日）在網頁表示，校方相信只收到兩份涉及假運動履歷的入學申請，其中一個學生獲取錄，另一人則遭拒絕。

學校未有提供兩名學生的詳情。至於獲錄取的學生入學資格已被註銷。根據有關法律文件，這名學生在案件的代號為「耶魯申請人1號」。

美校園招生賄賂案：案件主腦辛格開辦人生教練和升學顧問公司。他已經承認多項有關控罪。（路透社）

教育部加入調查

案中主腦辛格（William Rick Singer）被指收受該耶魯生父母120萬美元，買通耶魯大學前女子足球教練梅雷迪思（Rudolph Rudy Meredith），偽造運動員檔案，以女子足球新人名義取錄學生。辛格已經承認多項控罪。

報道又指，梅雷迪思在2018年4月向第2名申請人的父親索賄，但有關會面其實是由美國聯邦調查局（FBI）設局。他之後開始跟當局合作協助調查，並在同年11月辭去大學職位。

受事件影響，教育部據報已針對8所大學展開調查，包括史丹福大學（Stanford University）、喬治城大學（Georgetown University）、南加州大學（University of Southern California）等。一旦發現學校有違法情況，可能面臨懲罰。

（綜合報道）