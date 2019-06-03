美媒：特朗普欲對澳洲加徵關稅　官員強烈反對

美國總統特朗普（Donald Trump）因為經常通過對他國加徵關稅的手段獲取利益，被外界稱為「關稅俠」（Tariff Man），在對墨西哥揮出關稅大棒後，特朗普又被美國媒體爆出曾計劃對盟友澳洲輸美商品也加徵關稅的消息。

《紐約時報》6月2日引述知情人士的消息報道，特朗普（Donald Trump）政府上周曾考慮向澳洲輸美產品徵收關稅，但因國務院和軍方官員的強烈反對，政府最後決定不採取行動，但報道也提到，這可能只是暫時打消此想法。

報道稱，特朗普執政團隊內有部分經濟顧問認為2018年澳洲對美國出口的鋁製品大幅上升，應該採取關稅措施應對。但美國國防部及國務院的官員對此表示反對，他們告訴特朗普，此舉將使美國的「頂級盟友」變得疏遠，美國可能為此付出巨大代價。

報道還稱，美國政府最終決定不採取任何行動，至少是暫時不對澳洲實施這一措施。

報道稱，特朗普政府以關稅大棒，針對全球盟友如歐盟、日本、墨西哥等，而且與中國的分歧正在加深。若美國對澳洲加徵關稅，那麽唯一個被豁免關稅的國家也將終結，從而讓美國又面對一條新的戰線。特朗普政府對盟友痛下殺手的做法在國內引起巨大爭議，特朗普政府認為，對鋼和鋁加徵關稅是強化國家安全之舉。但是反對者卻認為，強化與盟友的關係更為重要。

在特朗普的關稅大棒揮向墨西哥後。多位白宮消息人士表示，此舉雖然遭到特朗普身旁的多位高級助手的反對，但是特朗普仍選擇繼續這一徵稅計劃。美國廣播公司（ABC）6月1日援引白宮消息人士的話稱，包括特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在內的多人，此前一直都在努力推遲總統的計劃。

路透社還引述匿名消息人士稱，特朗普做出決定時，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與姆努欽都顯得措手不及。該消息人士稱，萊特希澤擔心對墨西哥加徵關稅可能會使國會批准《美墨加協議》（USMCA）的進程更加複雜。