蘇丹軍隊向示威者開槍　至少9死200傷

蘇丹安全部隊周一（3日）在首都喀土穆（Khartoum）驅趕靜坐長達數周的示威者，造成最少9人死亡，超過200人受傷。警方從清晨便來到抗議營地，對示威者開槍並燒毀帳篷。現場煙霧瀰漫，槍聲四起。

示威者甘布什（Dura Gambo）表示，大量軍隊圍攻靜坐區域，他們還逮捕企圖離開的抗議人士。另一名示威者扎伊奈（Amal al-Zein）指安全部隊在靜坐區域焚燒帳篷，又稱「他們（示威者）圍著四面八方靜坐」。

蘇丹醫生委員會（Sudan Doctors Committee，CCSD）要求政府允許醫務人員和傷者離開，他們均被困於該地區的診所。

軍方在路上放置巴士，並安排士兵坐鎮，阻擋通往抗議營地的道路，又禁止包括婦女和兒童的平民走上街頭。

蘇丹自4月起連日爆發大規模示威，直至前總統巴希爾（Omar al-Bashir）下台仍沒有停息，反對派及示威團體要求軍方將權力交予平民過渡政府。

（土耳其廣播電視公司）