蘇丹軍方領袖允許組建文人內閣　承諾不驅趕示威者

蘇丹前總統巴希爾（Omar al-Bashir）上周四（11日）因政變被迫下台後，國家暫由軍方接管。過渡軍事委員會周日（14日）宣布，將任命一名文人總理和內閣，協助管理國家。惟任命並不包括總統一職。

英國廣播公司（BBC）報道，過渡軍事委員會發言人沙恩托（Shams Ad-din Shanto）表示，軍方已準備好實現反對派選定的文人政府。他亦強調，不會以武力驅趕首都喀土穆（Khartoum）軍方總部外的示威者，但促請他們讓「生活回復正常」。

軍方與反對派團體結束會談後第2日發表聲明，作出有關宣布。過渡軍事委員會主席布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）此前宣布解除全國宵禁，釋放所有政治犯，並承諾打擊貪污及尊重人權等等。

目前反對派示威持續，他們要求建立全面的文人政府，促請軍方馬上並且無條件地將權力移交至文人過渡政府。蘇丹專業人士協會（Sudanese Professionals Association，SPA）列出訴求，包括拘捕1989年軍事政變的幕後黑手、凍結巴希爾政府高官的資產，以及罷免最高法官和檢察官等。

蘇丹政變：蘇丹國防部長烏夫（Awad ibn Ouf）接任過渡軍事委員會主席1天後便辭任。他被指涉及達爾富爾的大屠殺，且與巴希爾關係密切。（路透社）

執政30年的巴希爾在政變中被迫下台後，由國防部長烏夫（Awad ibn Ouf）接管國家，但1天後便辭任過渡軍事委員會主席職務。隨後蘇丹情報部門國家情報與安全局（NISS）局長古什（Salah Gosh）也卸下職務。

過渡軍事委員會發言人易卜拉欣（Shams al-Din Kabashi Ibrahim）表示，委員會解除了兩人職務，並批准兩人退休。他稱當局正採取措施改革安全部門。

（綜合報道）