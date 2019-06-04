美推中東和平計劃　蓬佩奧被揭擔心難以執行

《華盛頓郵報》周日（2日）獨家引述一個會議錄音報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與美國猶太人領袖舉行閉門會議時，坦言執行「中東和平計劃」存在的問題。而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）組閣失敗，或導致這份計劃再度推延。 他亦會議上指出，明白外界有關「只有以色列會愛這個協議」的說法。他甚至承認協議部分是「難以執行」以及「它可能會被拒絕」。 巴勒斯坦方面對協議已表明拒絕，而亦引起支持「兩國方案」的歐盟質疑。

美國總統特朗普（Donald Trump）宣稱為「世紀協議」（deal of the century）的「中東和平計劃」，由特朗普的女婿兼總統高級顧問庫什納（Jared Kushner）以及美國中東特使葛林布拉特（Jason Greenblatt）主導，旨在解決超過半個世紀的以巴衝突。不過，蓬佩奧上周二（28日）出席「美國主要猶太組織領袖會議」時指出，該計劃已經遭到多次推延。

蓬佩奧直言外界對「中東和平計劃」的負面評價：有人認為這項計劃「無法執行」、「難獲支持」，並且坦言明白外界認為計劃偏袒以色列的想法。蓬佩奧表示，「計劃面臨的最大問題，在於我們是否能夠有足夠的空間，就推動協議進行真正的對話」。

蓬佩奧指出，政府已經考慮相關舉措，以應對該計劃難獲支持的情況。「我不想用失敗來形容」，「我也常常失敗，所以這不是避開這個詞彙的問題」。

美國總統特朗普（Donald Trump）形容「中東和平計劃」為「世紀協議」。（路透社）

美國此前計劃於6月25日至26日在巴林（Bahrain）舉行「和平促進繁榮」（Peace to Prosperity）研討會，公布「中東和平計劃」的第一階段，部分原因是考慮到以色列大選後組閣的過程。不過，這一計劃或會因為內塔尼亞胡組閣失敗而受到推遲。

內塔尼亞胡上周三（5月29日）未能在最後期限成功組閣，導致以色列9月重新舉行大選。因此，如果白宮想要避免在內塔尼亞胡競選的敏感時期推出和平計劃，至少需要等到11月，屆時，特朗普政府亦處於大選造勢階段。

自特朗普宣布解決以巴衝突的計劃後，美國多次採取強烈反對巴基斯坦的舉動：2017年12月，美國承認耶路撒冷為以色列首都；2018年8月，美國國務院宣布停止資助對聯合國巴基斯坦難民機構的幫助；2019年3月，特朗普承認戈蘭高地（Golan Heights）為以色列的領土。

《華盛頓郵報》指出，2名匿名的與會者認為蓬佩奧對於計劃並不樂觀。不過，美國國務院負責監察反猶太活動的特使卡爾（Elan Carr）在會後則認為，對於以色列和巴基斯坦達成協議的前景，蓬佩奧提供了一個有希望的評估。

（華盛頓郵報）