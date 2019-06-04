【美墨貿易談判】墨西哥稱有努力處理　拒接收難民

美國總統特朗普（Donlad Trump）批評墨西哥打擊非法移民不力，威脅向所有墨西哥商品開徵關稅。墨西哥代表團周一（3日）抵達美國出席貿易談判，並警告指，關稅將損害美國和墨西哥的經濟，並會導致再有25萬中美洲民眾「北上」移民，但強調不會接受「安全第三國」的安排，拒絕由墨西哥接收所有中美洲難民。

墨西哥經濟部長馬克斯（Graciela Marquez）在聲明指，關稅會影響美國全部州份，打擊兩國的價值鏈、消費者和貿易相關的職位。

外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）則強調，墨西哥承諾繼續努力，阻止中美洲移民抵達美國邊境。部分美國官員提出「安全第三國」安排，強迫到美國尋求難民庇護的中美洲移民在墨西哥申請庇護，變相由墨西哥接收難民。埃布拉德表明拒絕有關安排。

墨西哥駐美國大使巴爾塞納（Martha Barcena）表示，墨西哥已採取措施向移民提供簽證，提到如果不是墨西哥的努力，「將會有25萬額外移民在2019年抵達美國邊境」。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）與馬克斯會面後，前者表示，雙方討論到關稅問題，以及貿易協議的「下一步行動」，並重申特朗普的信息，強調墨西哥要做更多應對美墨邊境的移民問題。

（路透社／美聯社）