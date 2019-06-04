美國回應北京貿易戰白皮書：絕對沒有威脅中國主權（全文）

中美貿易戰持續了將近一年，5月初的最新一輪談判未能取得突破，貿易戰再次升級。在此背景下，中國6月2日發布一份有關貿易戰的白皮書，抨擊了美國，美國方面周一（3日）回應。

美國貿易代表辦公室和美國財政部6月3日聯合發布一份聲明，回應中國6月2日發佈的貿易戰白皮書。在聲明中，美國表達對中國的失望，同時還否認威脅中國的主權。聲明全文如下：

中國選擇在昨天發布的「白皮書」以及近期的公開聲明中繼續進行指責遊戲，歪曲兩國貿易談判的性質和歷史，美國對此感到失望。為理解雙方當前所處的位置，以及未來的走向，就必須了解導致目前僵局的歷史。

美國總統特朗普（Donald Trump）承諾採取行動解決中國數十年來的不公平的貿易行為。這些不公平的貿易行為導致越來越多且不可持續的貿易逆差，去年大約4200億美元，同時還對美國工人、農民、農場主和企業造成了嚴重損害。2017年8月，在美國總統指示下，美國貿易代表辦公室對中國在知識產權、創新和技術發展方面的行為展開調查。調查持續7個月，在收到並考慮廣泛的聽證會上的證詞和其他證據後，美國在2018年3月發布一份長達200頁的報告，報告記錄中國如何從事不公平的貿易行為，包括強制技術轉讓，未能保護美國的知識產權，對美國公司進行網絡偷竊和支持這種行為，掠奪它們的敏感商業資料和商業秘密。

中國這些不公平的貿易行為和其他行動每年給美國及其企業造成數千億美元的損失。

基於這些發現，總統指示他的政府根據美國法律和任何適用的國際協議，採取有效行動，應對中國的有害和扭曲行為。總統要求美國貿易代表辦公室在世界貿易組織（WTO）對中國的不公平貿易行為提出挑戰，同時對中國徵收關稅，以抵消中國行為對美國工業造成的損害。中國沒有採取建設性的行動來解決我們的關切，相反，作為回應，中國變本加厲，對美國出口產品徵收不合理的關稅作為報復，而美國則以加徵關稅作為回應。

在特朗普總統和習近平主席同意於2018年12月在布宜諾斯艾利斯啟動目前的談判後，特朗普總統將原定於2019年1月1日生效的對中國進口商品加徵關稅的計劃推遲了90天。

總統今年3月再次延長最後期限，因為各方似乎在談判中取得進展。經過幾個月的艱苦工作和坦率和建設性的討論，雙方就一些重要問題達成了協議。然而，在結束最後一些重要問題時，中國放棄此前達成一致的條款。為回應中國的反悔，美國繼續推進此前宣布的、對中國進口商品的提升徵稅比例的舉措，並宣布對更多中國進口商品徵收關稅。

值得注意的是，討論的動力來自中國長期以來的不公平貿易行為。在整個談判過程中，我們的談判立場始終是一致的，中方在各方達成共識的重要內容上反悔了。其中的一個立場就是保證協議能夠被切實地執行，中國未能兌現承諾的歷史使得這個立場很有必要。但是，我們堅持要求中國作出詳細和可執行的承諾，絕對不構成對中國主權的威脅。相反，所討論的問題是貿易協定的常見問題，是解決造成持續和不可持續貿易逆差的系統性問題所必需的。