【中美貿易戰】專家：稀土不會成致勝王牌　北京將傷及自身

多位專家稱，中國威脅限制或停止對美國稀土出口，不會改變中美貿易戰戰局；相反，由於中國是製成品的主要出口國，限制含稀土產品出口將使北京自身受到傷害。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周一（3日）報道，多位分析人士稱，北京運用稀土作為貿易戰武器的能力相當有限。中國將如何制定稀土禁令仍有待觀察，但華爾街一些人士說，這一舉措不會成為中國貿易談判人員改變貿易戰戰局的手段。

雷蒙德詹姆斯（Raymond James）的分析師米爾斯（Ed Mills）與莫爾恰諾夫（Pavel Molchanov）6月3日在研究報告中寫道，中國打稀土牌，對美國的影響將很輕微，這也是他們懷疑北京會否對這一特殊威脅「扣動扳機」的原因。

兩位分析家寫道，原因很簡單，對最常與稀土相關的高科技產品，美國的製造能力有限。消費類電子產品（個人電腦、智能手機、平板電視）和各種工業產品（電動汽車電池、風力渦輪機、鐳射、光纖）在美國的生產規模趕不上中國或亞洲各國。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）稱，禁令將讓使用稀土的美國製造商陷入困境，但禁令未必會給北京一張王牌，因為中國除了限制對美國製造商的稀土供應外，不太可能做得更多。

富國銀行投資研究所的分析家拉福熱（John LaForge）上周在研究報告中寫道，很難看到中國如何對消費品施加稀土限制，但同時又不妨礙經濟發展。他提到，這些產品在中國國內生產，並在全球廣泛使用。

雷蒙德詹姆斯警告稱，如果北京方面試圖勸導非美國企業，不要與需要稀土的美國製造商進行業務往來，而不僅僅是限制中國對美國工廠的稀土供應，那麼影響可能會更大。中國過去限制稀土供應的努力並不十分成功。

中國稀土學會的一位官員在電話會議上告訴美銀美林（Bank of America Merrill Lynch），全面禁止向美國出口稀土是不現實的，因為美國公司可以從馬來西亞和日本等國獲得稀土供應，儘管成本要高得多。

這位官員指出，美國對加工稀土的需求有80%來自鑭和鈰，這兩種金屬在全球都供應過剩。 可以肯定的是，一些行業會更強烈地感受到這種影響。雷蒙德詹姆斯指出，美國煉油廠的工廠使用稀土，美銀美林預計汽車行業受影響最大。