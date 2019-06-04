美媒：華裔部長趙小蘭家族與中美高層關係密切　助航運業務獲利

美國華裔運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）被質疑涉利益衝突，家族與中美兩國政府高層有關係密切。《紐約時報》周一（3日）報道，共和黨多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）妻子，運輸部長趙小蘭的家族多年來利用人脈及知名度，在中美之間遊走，助家族航運企業獲利。趙小蘭在一份聲明中強調美國身分，說她及家人都是「愛國的美國人」。

趙家與中美高層關係密切

《紐約時報》通過採訪及查冊發現，趙家與中美兩國政府高層關係密切。趙小蘭父親趙錫成在1949年共產黨掌權前逃離中國大陸，此前他曾就讀上海一間大學（上海交通大學），與中國前國家主席江澤民是同校同學。

趙錫成1964年在美國創立福茂集團（Foremost Group），公司大部份貨船均由中國國有造船廠建造，部份由中國政府貸款提供資金，為國有鋼鐵製造商運輸鐵礦石，對中國建造業貢獻巨大。

趙氏家族在1984年入股一家國有企業，趙錫成在江澤民成為中共領導人後多次與他見面。另一方面，報道指出，趙小蘭的丈夫麥康奈爾則多次接受趙家政治捐款，30年來捐贈逾100萬美元（780萬港元）。

趙小蘭​疑涉利益衝突

《紐約時報》報道，趙小蘭雖然在福茂無任何正職，但報道指她多次利用自己身份提升公司知名度，上任時亦未有披露與家族公司的密切關係。報道引述專家說法，指趙小蘭應該迴避那些會廣泛影響航運業的決策，又指「她可能會想確保她的家族企業不會受到任何政策選擇的不利影響。」

報道又指出，趙小蘭多次利用自己的關係和地位來提升福茂聲譽和知名度。她在任期間多次出席家族生意的推廣活動，又在訪問中國前要求華府安排她的家屬同行並與中方官員會面。

趙小蘭：我家人都是愛國的美國人

美國運輸部及福茂集團均否認趙小蘭存在利益衝突，趙小蘭在聲明中回應指：「我家人都是愛國的美國人，對這個國家貢獻良多。」

麥康奈爾就表示，自己為得到家人的支持而自豪。

現年66歲的趙小蘭在老布殊政府內做過副運輸部長，小布殊任內出任勞工部長，為美國內閣中首位亞裔女性，也是首位來自台灣的部長。

（綜合報道）