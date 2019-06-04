美媒：朝鮮對美特別代表金赫哲未遭處決

美國與朝鮮2月舉行越南特金會後，一直盛傳朝鮮領導人金正恩不滿雙方會談未能取得成果，近日再傳出朝鮮已槍決或處罰多名高官，不過美國媒體周二（4日）報道，早前傳出遭槍決的高官、朝鮮國務委員會對美特別代表金赫哲，其實仍然健在，但遭監禁及調查。

韓國《朝鮮日報》上周五（5月31日）報道，朝鮮領袖金正恩向金赫哲追究談判破裂責任，對其處以槍決。但美國有線新聞網絡（CNN）周二引述相關人士透露，金赫哲因河內美朝首腦會談破裂，目前被朝鮮當局拘留，接受其是否發揮恰當作用的調查。此外，在美朝首腦會談中負責為金正恩翻譯的申惠英也處於拘留狀態，並接受調查。

消息人士又指出，就算金赫哲沒有被處死，也還是有可能受到重大處罰。出身朝鮮的外交官介紹，朝鮮幹部們經常在所謂的「再教育」期間消失，隔一段時間後又重新出現在公眾場合。

另一高官金英哲 傳每天寫文章反省

另一高官、勞動黨統一戰線部長金英哲，早前傳出接受強制勞役，但他被拍到周日（6月2日）陪同金正恩觀看朝鮮軍官妻子的藝術表演，似乎與傳聞不一致。

但消息人士告訴CNN，即使如此，金英哲自河內首腦會談以來，其權力已「幾乎被剝奪」。消息人士稱，金英哲雖然沒有被處以革命化措施（強制勞役及思想教育），但幾乎每天呆在自己的辦公室內寫反省文。同時，金正恩命金英哲出現在公眾場合，意在向美國傳遞朝鮮不會打破無核化協商的訊號。

CNN也提到，金正恩的祖父、朝鮮前領導人金日成的胞弟金英柱就曾於20世紀70年代中期從公開場合消失，約20年後於1993年重新露面。

（美國有線新聞網絡）