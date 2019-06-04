金與正陪金正恩看表演　粉碎「被雪藏」傳聞

撰文：許懿安
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朝中社報道朝鮮領袖金正恩胞妹、朝鮮中宣部第一副部長金與正周日（2日）陪兄長觀看「人民之國」團體操藝術表演。她的亮相可謂打破外界指其「被神隱」的傳聞。
金與正上一次公開露臉已是53天前，包括日本放送協會（NHK）在內的媒體認為，此舉似是朝鮮有意消除外界的懷疑，她在2月越南河內美朝峰會後，傳被要求保持低調。
朝中社發布的照片中，金與正的座位在金正恩右側第二個位置。她坐在金正恩夫人李雪主的右方。坐在金與正右方的是朝鮮人民勞動黨副委員長李洙墉。從座位排序看來，金與正位於李洙墉之上。包括韓聯社在內的媒體推測，金與正在黨內政治地位可能已被提升。
日本《亞洲國際新聞社》（Asia Press）5月24日報道，朝鮮各地傳出消息，指平壤政府日前處決4名外務省官員，為2月河內第二次美朝峰會談判無果負責。韓國《朝鮮日報》上周五（31日）報道稱，一名匿名的朝鮮消息人士說，3月份的時候，朝鮮對美特別代表金赫哲遭調查，他與4名朝鮮外務省的官員一起在美林航空俱樂部機場被處決。
金正恩被傳對美朝峰會不歡而散感到不滿，除了有官員傳被處決，負責籌備峰會的朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲則被送往北部慈江道勞動，以及接受思想教育。但朝中社周一報道，陪同金正恩周日觀看表演的，還包括金英哲。
（綜合報道）