金與正陪金正恩看表演　粉碎「被雪藏」傳聞

朝中社報道朝鮮領袖金正恩胞妹、朝鮮中宣部第一副部長金與正周日（2日）陪兄長觀看「人民之國」團體操藝術表演。她的亮相可謂打破外界指其「被神隱」的傳聞。

金與正上一次公開露臉已是53天前，包括日本放送協會（NHK）在內的媒體認為，此舉似是朝鮮有意消除外界的懷疑，她在2月越南河內美朝峰會後，傳被要求保持低調。