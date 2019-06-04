【特朗普訪英】會晤文翠珊　英美領袖將討論華為

美國特朗普（Donald Trump）周一（3日）抵達英國進行國事訪問，行程來到第二天，他在當地時間早上9時（香港時間同日下午4時）先與英國首相文翠珊（Theresa May）共進早餐，然後在唐寧街10號首相府會談。兩人之後一同出席聯合記者會。

文翠珊的發言人表示，預期首相與特朗普的會面討論眾多議題，包括氣候變化、華為，以及未來的貿易協議：「貿易協議將是今日會談一重要焦點。」

發言人在談及華為時指出，文翠珊會在英美領導人舉行峰會時表明英國的立場，即是英國在檢視面向華為的正確政策，以及在有決定的時候讓國會知道最新情況。

特朗普訪英期間多市都有示威，普羅大眾、環保團體以至官員往往就反對特朗普有「別出心裁」的舉措，情況或令外賓尷尬。發言人引述文翠珊說，民眾顯然有示威自由，但英國人是意識到英美聯盟的重要性。

特朗普其後會與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同下榻美國大使館官邸，招待王儲查理斯王子（Prince Charles）及夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）等王室成員。

在他訪英行程的最後一天（5日），特朗普夫婦將與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和查理斯到樸次茅斯（Portsmouth）出席登陸諾曼底（Normandy）75周年的紀念活動，之後正式結束訪問行程。

（綜合報道）