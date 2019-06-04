【特朗普訪英】花式示威多籮籮　草地驚現「兒童不宜」圖案？

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（3日）起國事訪問英國，當地不滿的民眾和團體都費盡心思「迎接」特朗普。除了多見不怪的「Trump Baby」再次現身之外，各式各樣諷刺特朗普的投射影像在市內甚至郊外出現，更有藝術學生有機場附近的草地用機器「繪製」男士下體，希望特朗普能從飛機上看見人們對他的「不滿」。

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一個名為「一起反對特朗普」（Together Against Trump）的示威活動周一（3日）起在倫敦特拉法爾加廣場（Trafalgar Square）展開，不少民眾手持標語抗議。

繼2018年後，巨型汽球「Trump Baby」亦預料周二（4日）在國會廣場外再次登場。這次「Trump Baby」更化身成投射影像，出現在著名景點多佛白崖（White Cliffs of Dover）上。其設計者邦納（Matt Bonner）表示，投射影像是希望向世界傳遞信息，指英國不歡迎特朗普和其鼓吹仇恨和分裂的政治。

特朗普訪英：「Trump Baby被投影在著名旅遊景點多佛白崖上。（Matt Bonner Twitter 照片）

回到倫敦市內，多棟建築物和地標均出現諷刺特朗普的廣告牌和投影。例如有人以Twitter的介面在廣告牌掛上橫額批評特朗普粗魯；有建築物外牆被投射一頂類似「美國優先」紅帽子的影像，但「帽子」上卻印有「麥凱恩號」驅逐艦（USS John S. McCain）的字樣。

一個反脫歐組織團體在倫敦國會大樓外牆投放影片，不斷播放着英國前外相約翰遜（Boris Johnson）2015年批評特朗普不適合成為總統的片段。諷刺的是特朗普上周六（1日）才表示，認為約翰遜將能夠升任首相一職。

至於被特朗普批評「愚蠢又討厭」的倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）同日馬上拍片回擊，在墮胎、女性和多元化等議上駁斥特朗普的觀點。

特朗普訪英：英國廣播公司（BBC）直播室內也擺放一個「Trump Baby」汽球。（Mark Di Stefano Twitter 照片）

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在眾多示威中，來自畢曉普斯托福德（Bishops Stortford）的18歲藝術學生、兼環保購物組織創辦人南卡羅（Ollie Nancarrow）的內容最具爭議。他在鄰近特朗普抵英的斯坦斯特德機場（Stansted Airport）附近草地，以剷草形式「繪製」字句和圖案，抗議特朗普漠視氣候變化問題。

他期望特朗普能從機上看到這些「印」在草地上的信息。這些圖案包括一隻北極熊，下面寫有「氣候變化是真的」的字句；另有一片草地更畫有一副男性下體，寫上「喂，特朗普」的句子。

Give us a wave when you fly over tomorrow !! @realDonaldTrump #climatechange #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/IzsT2XVpAn — born_eco (@born_eco) 2019年6月2日

（綜合報道）